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CdM 2026 : possible adversaire des Bleus, la Bolivie jouera l’Irak en finale des barrages

Par Jordan Pardon
1 min.
Ervin Vaca, buteur avec la Bolivie contre le Paraguay @Maxppp
Bolivie 2-1 Suriname

L’Équipe de France y voit un peu plus clair. Toujours suspendus à l’identité du dernier convive de leur groupe au Mondial, les Bleus savent désormais que ce ne sera pas le Suriname. Les coéquipiers de Jean-Paul Boëtius, ancienne promesse de Feyenoord, ont été battus par la Bolivie cette nuit dans le cadre des demi-finales des barrages intercontinentaux, à Monterrey (1-2).

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Malgré l’ouverture du score de van Gelderen (48e, 0-1), les Boliviens, qui avaient terminé 7es de la poule sud-américaine, ont renversé la table en l’espace de sept minutes. Paniagua (72e, 1-1) puis Miguelito (79e, 2-1) sur penalty, ont permis à la Verde de composter son billet pour le dernier tour. Ce sera face à l’Irak mardi. Le vainqueur intégrera le groupe I de la prochaine Coupe du Monde, aux côtés de la France, de la Norvège et du Sénégal.

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