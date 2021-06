EdF : la frustration d'Hugo Lloris

La suite après cette publicité

L'équipe de France devra encore patienter avant de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020. La faute à de valeureux Hongrois qui ont contrecarré les plans français cet après-midi (1-1). Un résultat nul qui n'arrange donc pas les Bleus avant d'affronter le Portugal lors du dernier match. Interrogé au micro de TF1 sur la prestation globale des siens, le capitaine Hugo Lloris affichait sa frustration.

« Malgré le contexte et le scénario on a donné 100% on est allés chercher le nul même si on était pas venus chercher ça. On a rien à se reprocher au niveau de l'état d'esprit. Dans ce genre de match à partir du moment ou l'adversaire prend l'avantage c'est compliqué. Ils ont été bien organisés, généreux, ça nous rend la tâche difficile. On est déçus, on voulait les trois points, il faut rester positif pour la suite. Prendre ce but avant la pause ne nous aide pas, même si on a eu de bonnes situations en première mi-temps, il a manqué le dernier geste. Prendre l'avantage aurait changé la dynamique du match. Ils ont fait une grande performance, ils ne se sont pas affolés, on va se contenter de ce point et se projeter sur le match du Portugal, » a ainsi commenté le portier des Bleus. Le choc face au Portugal vaudra cher pour les champions du monde...