Zinédine Zidane sous le charme de Karim Benzema

Sur le banc du Real Madrid entre 2016 et 2018 puis de 2019 à 2021, Zinedine Zidane, fort de trois Ligues des Champions, laissera, à coup sûr, une trace indéfectible dans le cœur des Merengues. Une expérience au cours de laquelle l'ancien joueur de la Casa Blanca a également pu apprécier l'impressionnant rendement de Karim Benzema, actuel leader offensif du club madrilène.

Présent dans l'émission Telefoot, ZZ n'a d'ailleurs pas manqué de témoigner toute son admiration à celui qui totalise 39 buts et 13 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison : «j'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner et de le voir, et pas seulement en match... parce que oui il était fantastique, merveilleux... Mais je le voyais à l'entraînement et ce qu'il y faisait était incroyable», a ainsi assuré Zidane. L'intéressé appréciera.