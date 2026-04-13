LdC : Slavko Vincic au sifflet de Bayern Munich-Real Madrid

Ce mercredi, le Real Madrid a son avenir européen entre les mains. Battu à domicile lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le club le plus titré de C1 va devoir faire un exploit à l’Allianz Arena pour poursuivre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour y parvenir, il ne faudra aucune erreur arbitrale à leur encontre.

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Cela tombe bien, les Merengues vont être arbitrés par un officiel qui leur donne plutôt chance dans la compétition. En effet, l’arbitre de la rencontre sera Slavko Vincic. Arbitre d’un match du Real Madrid pour la cinquième fois de sa carrière en C1, le Slovène a officié lors de trois victoires des Madrilènes. Il était notamment au sifflet de la finale remportée contre le Borussia Dortmund en 2024. Plus récemment, il a arbitré la victoire du PSG sur la pelouse de Chelsea en quarts de finale de Ligue des Champions.

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