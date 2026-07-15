Équipe de France : les médias français se lâchent sur Didier Deschamps après la sortie prématurée d’Adrien Rabiot

Lorsque M6 a repris l’antenne, juste avant le coup d’envoi de la deuxième période de la demi-finale entre la France et l’Espagne, Manu Koné apparaissait sur nos écrans. À ce moment, personne n’était vraiment surpris de voir le joueur de l’AS Roma entrer en jeu, mais on se demandait si Didier Deschamps avait choisi de sacrifier un Adrien Rabiot averti dès la neuvième minute de jeu ou un Aurélien Tchouameni transparent. Au final, c’est donc le milieu de l’AC Milan qui a cédé sa place.

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Un choix trop frileux ?

« Il a pris un carton jaune et il a déjà failli en prendre un deuxième. C’est difficile pour un milieu de terrain avec une telle intensité, dans un tel match, de pouvoir jouer libéré et faire des interventions », justifiait Deschamps au micro du diffuseur. Mais si le choix du sélectionneur peut s’entendre, la majeure partie des médias français ne le comprend pas. Certes, l’ancien Marseillais est passé tout près du carton rouge en première période, mais il était le seul à avoir de l’impact face à la Roja. De plus, Rabiot reste un joueur expérimenté qui a déjà dû gérer un match à finir avec la menace d’un deuxième jaune.

Pour beaucoup, Deschamps n’aurait pas dû se montrer trop frileux. « On en parle là ? C’est pas possible d’avoir ce raisonnement quand on est en train de jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Tu as ton joueur, tu le sors parce qu’il a un jaune. Je peux tout entendre, mais ça non. En première période, tu prends un bouillon terrible, tu en as un qui te sort deux, trois impacts, qui existe dans le match et tu le sors », a déclaré l’ancien international français Johan Micoud dans l’émission L’Équipe du Soir.

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Personne ne comprend Deschamps

Ce matin, le quotidien sportif a imité son consultant dans ses colonnes. «L’ancien Marseillais avait réussi un très gros début de match, avec une personnalité de patron, des duels de costaud et une foule de ballons récupérés. Il en a perdu aussi, mais il avait l’immense mérite de ne pas subir l’emprise espagnole, une tâche d’autant plus compliquée qu’il avait été averti dès la 9e minute après une semelle sur Dani Olmo. Ce carton jaune n’a pas vraiment freiné son engagement et il n’est pas passé loin de l’irréparable sur plusieurs contacts, ce qui a encouragé Didier Deschamps à le sortir à la pause. Déjà menés, les Bleus avaient pourtant besoin de suivre son sillage et de s’extraire de l’apathie plutôt incarnée par Tchouaméni, enfermé dans une conception trop restrictive de son rôle.»

Enfin, le journaliste français basé en Angleterre, Julien Laurens, s’est lui aussi lâché sur Deschamps. « Tout m’a déçu. Deschamps m’a déçu dans ses choix d’avant-match. Dans son management du match, Rabiot sort parce qu’il a un carton jaune… je suis désolé, mais pour moi c’est scandaleux ! C’est ton seul joueur qui est limite au niveau avec Upamecano dans cette première période, il gagne sept ou huit duels, c’est le seul qui gagne ses duels. Pour moi, il a fait n’importe quoi du début à la fin ! », a-t-il déclaré au micro de RMC. Pour son avant-dernier match avec les Bleus, Didier Deschamps s’est bien raté.