Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Monaco veut piller le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Poissy PSG @Maxppp

Demi-finaliste de Youth League face au Real Madrid, la génération 2008 du Paris Saint-Germain fait des envieux. Hier, le journal L’Équipe révélait des intérêts de clubs étrangers pour Mathis Jangeal, Adam Ayari ou encore Emmanuel Mbemba. Ce vendredi, le quotidien révèle que l’AS Monaco souhaite également attirer Ayman Assab, milieu de terrain de 17 ans qui évolue avec les U19.

La suite après cette publicité

Le joueur arrive en fin de contrat cet été, et le PSG lui a proposé un contrat stagiaire pro il y a quelques semaines. Les négociations se poursuivent avec Paris, mais l’ASM espère faire la différence par son projet. Le journal ajoute que le club de la Principauté pourrait aussi avancer rapidement sur d’autres profils issus de cette génération 2008 parisienne, alors que plusieurs d’entre eux arrivent en fin de contrat aspirant cet été.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier