Monaco veut piller le PSG

Demi-finaliste de Youth League face au Real Madrid, la génération 2008 du Paris Saint-Germain fait des envieux. Hier, le journal L’Équipe révélait des intérêts de clubs étrangers pour Mathis Jangeal, Adam Ayari ou encore Emmanuel Mbemba. Ce vendredi, le quotidien révèle que l’AS Monaco souhaite également attirer Ayman Assab, milieu de terrain de 17 ans qui évolue avec les U19.

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Le joueur arrive en fin de contrat cet été, et le PSG lui a proposé un contrat stagiaire pro il y a quelques semaines. Les négociations se poursuivent avec Paris, mais l’ASM espère faire la différence par son projet. Le journal ajoute que le club de la Principauté pourrait aussi avancer rapidement sur d’autres profils issus de cette génération 2008 parisienne, alors que plusieurs d’entre eux arrivent en fin de contrat aspirant cet été.