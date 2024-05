Pierre-Emerick Aubameyang était en dépression

Considéré comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est toujours en grande forme, du haut de ses 34 ans. L’attaquant de l’Olympique de Marseille revient de loin, et a vécu un épisode très difficile sur le plan personnel lorsqu’il était à Arsenal, plus précisément juste avant son départ, en janvier 2022. Le natif de Laval était en dépression, et a évoqué ce sujet et son quotidien lors d’un entretien accordé à Colinterview.

La suite après cette publicité

«Je suis sûr que j’étais déprimé. Il y a des attitudes qui sont sérieusement différentes de votre vie quotidienne. Par exemple, j’ai commencé à boire beaucoup. Ce fut un passage difficile. Cela a commencé un peu avant que je sois viré d’Arsenal. Alors oui, c’était une dépression, je pense que personnellement c’était lié à l’état de santé de mes parents. Ça touche un homme, c’était difficile. Comment s’en sortir ? Souvent, on dit qu’il faut en parler, il n’y a pas de honte à cela», a déclaré le Gabonais.