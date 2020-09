Journal du Mercato : l'OL en pleine galère

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France où Julian Draxler (27 ans) pourrait finalement quitter le PSG. Sport Express révèle, ce matin, que le Zenit Saint-Pétersbourg aurait entamé des discussions avec Paris pour le transfert du milieu allemand. Reste désormais à savoir si l'ancien joueur de Schalke 04 pourrait se laisser tenter par une aventure du côté de la Russie.

Toujours concernant le PSG, le club de la capitale se serait renseigné à propos d'Antonio Rüdiger (27 ans). Selon le Daily Mail, Paris chercherait à se renforcer en défense après le départ de Thiago Silva (35 ans), et aurait coché le nom de l'international allemand qui évolue à Chelsea. Un prêt d'une saison serait à l'étude. Affaire à suivre...

Du côté de Monaco, l'ASM poursuit son dégraissage. Indésirable depuis son retour de prêt de Saint-Étienne, Jean-Eudes Aholou (26 ans) va quitter le Rocher pour la saison à venir. Selon nos informations, le milieu de terrain ivoirien va retrouver son club formateur sous forme de prêt payant (1 M€), sans option d'achat, avec prise en charge intégrale du salaire.

Le focus du jour en France

Notre focus du jour nous emmène du côté de Lyon où l'OL connaît un mercato plutôt compliqué. Lancé dans une grande braderie, le club rhodanien est en plein flou à moins de deux semaines de la fermeture du marché estival.

Le gros dossier de ces derniers jours concerne Jeff Reine-Adelaide (22 ans). Arrivé l'été dernier, le milieu offensif a fait part de ses envies d'ailleurs ces dernières semaines. Mais les Gones ne comptent pas lâcher leur joueur, recruté 25 M€ il y a un an. Néanmoins, deux clubs font le forcing pour s'attacher les services de l'ancien Angevin : le Stade Rennais et le Herta Berlin. De son côté, l'OL favoriserait un départ vers l'étranger afin de ne pas renforcer un concurrent direct.

Autre dossier chaud du mercato lyonnais, celui menant à Memphis Depay (26 ans). Annoncé du côté du FC Barcelone, l'international néerlandais n'est toujours pas parti. Bien décidé à prolonger sa star, Jean-Michel Aulas a révélé, dans un entretien accordé au Progrès, avoir transmis une proposition à l'ancien Mancunien. Une offre qu'il estime difficile à refuser : «je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition.» Affaire à suivre...

Au milieu de terrain, l'OL doit également faire face aux convoitises. Dernière en date, celle des Girondins de Bordeaux pour le Brésilien Jean Lucas (22 ans). Selon L'Équipe, les Bordelais se seraient renseignés sur la faisabilité d'un prêt sans option d'achat. Un nouveau prétendant, donc, après Strasbourg et l'Internacional Porto Alegre. De son côté, Houssem Aouar (22 ans) est, lui aussi, toujours Lyonnais. Très convoité, le milieu de terrain français n'a pour le moment pas fait l'objet d'offre satisfaisante. Arsenal a bien tenté sa chance en début de mercato, mais l'OL a jugé l'offre de 40 M€, insuffisante. La Juventus et Manchester City restent les pistes les plus sérieuses pour signer le joueur formé au club. Réponse d'ici le 5 octobre.

Dans le sens des arrivées, l'OL est plus que jamais sur les rangs pour accueillir la pépite de Peñarol, Facundo Pellistri (18 ans). Mais alors que les Gones semblaient sur le point de boucler l'affaire grâce à une offre de 5 M€, les dirigeants du club sud-américain ont annoncé avoir fait une contre-proposition au club français. Les enchères continuent de monter dans ce dossier.

Pour renforcer sa défense, l'OL penserait toujours à Samuel Umtiti (26 ans). Barré au FC Barcelone, L'Équipe révèle que les Lyonnais auraient toujours en tête leur ancien défenseur. Des Lyonnais qui souhaiteraient, dans un premier temps, se faire prêter le champion du Monde 2018.

Enfin, deux autres noms figureraient sur la short-list lyonnaise pour venir renforcer l'attaque, parmi lesquels Lucas Paquetá (23 ans). En échec du côté de l'AC Milan, le milieu de terrain ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. La balle est dans le camp lyonnais. Enfin, l'autre nom sorti aujourd'hui par la chaîne Téléfoot n'est autre que l'attaquant de l'AS Monaco Stevan Jovetić (30 ans). L'international monténégrin figurerait, en effet, sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Reste à savoir si les Gones seront en mesure de prendre en charge le salaire de l'ancien attaquant du FC Séville.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de l'Angleterre où Manchester United préparerait une dernière offre pour Jadon Sancho (20 ans). Selon le Daily Mirror, la direction mancuniene serait sur le point de transmettre une offre de 82 M€ + 16 M€ de bonus au Borussia Dortmund pour le jeune anglais. Une offre ferme, sous forme d'ultimatum, qui pourrait convaincre les dirigeants du BVB. Pas certain...

Toujours à Manchester, Sergio Romero (33 ans) pourrait quitter les Red Devils. Barré par le retour de Dean Henderson (23 ans), le portier argentin pourrait se diriger vers Everton. Selon The Times, l'ancien Monégasque pourrait être intéressé à l'idée de rejoindre les Toffees afin de concurrencer Jordan Pickford (26 ans).

Les principaux officiels du jour

Du côté des principales officialisations du jour, le Borussia Dortmund s'est offert une nouvelle pépite anglaise. Hier soir, le BVB a annoncé la signature de Jamie Bynoe-Gittens (16 ans), en provenance de Manchester City. Le jeune attaquant devrait évoluer avec les U19 dans un premier temps avant d'intégrer, à terme, le groupe professionnel.

L'AS Monaco a officialisé le prêt de Florentino Luís (21 ans). Le milieu portugais est prêté par le Benfica, sans option d'achat. Un prêt payant pour l'ASM qui a dû débourser entre 1 et 2 M€ pour enrôler le natif de Lobito, en Angola.

Alexandre Letellier (29 ans) est de retour au PSG. Libre depuis la fin de son contrat avec Orléans l'ancien Angevin s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2021 et devrait occuper le rôle de gardien numéro 3.

L'OM tient sa première recrue offensive. Ce matin, le club phocéen a officialisé la venue de Luis Henrique (18 ans), en provenance de Botafogo. L'attaquant brésilien s'est engagé avec l'OM contre un chèque d'environ 10 M€.

De son côté, Diego Godín (34 ans) quitte l'Inter mais reste en Serie A. L'expérimenté défenseur uruguayen s'est engagé jusqu'en 2023 avec Cagliari, un an seulement après son arrivée en Lombardie.

Enfin, c'est l'officialisation principale de la journée. Luis Suarez (33 ans) est le nouvel attaquant de l'Atlético de Madrid. L'international uruguayen a passé sa visite médicale cet après-midi, avant de s'engager pour deux saisons avec les Colchoneros.

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !