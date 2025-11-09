PSG : la joie de Lucas Hernández après la victoire contre l’OL

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire (3-2) du PSG sur la pelouse de l’OL, Lucas Hernández a fait part de sa satisfaction. « Jouer ici ce n’est jamais facile, pour gagner des championnats, il faut passer par des moments comme ça, arracher cette victoire à la dernière minute. Globalement, on fait un bon match malgré deux-trois erreurs de placement, mais l’équipe a été solide et ce but à la fin du match nous fait un bien fou. Je pense que Lyon a bien joué son coup, nous défensivement, on ne doit pas être aussi haut, il faut mieux gérer la ligne, mais ce sont des ajustements qu’on doit régler pour le futur. On va devoir s’améliorer sur ça pour enchaîner les victoires ».

Relancé sur cette précieuse victoire, le défenseur parisien a rappelé les circonstances particulières vécues par le PSG ces dernières semaines. « Il nous manque beaucoup de joueurs, mais les joueurs ce soir ont répondu présents. Le plus important, ce sont les 3 points. Je pense qu’au début du match, on avait la consigne d’essayer de ne pas trop jouer derrière, car Lyon fait un bon pressing, donc on ne voulait pas prendre trop de risques, mais c’était la première consigne ». Un coaching payant puisque le PSG repart, ce soir, avec les trois points de la victoire.