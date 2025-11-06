Ligue Europa : le LOSC chute à Belgrade, Fribourg enfonce encore plus l’OGC Nice

La quatrième journée de Ligue Europa démarrait avec la fournée des rencontres de 18h45, et deux clubs français sur le pont. Le LOSC, qui sortait d’une défaite contre le PAOK mais était bien positionné à la 11e marche du classement, se déplaçait chez l’Etoile Rouge de Belgrade. Un voyage compliqué, mais les Serbes n’avaient pris qu’un point jusqu’ici. Ils ont donc obtenu leur première victoire ce soir, s’imposant 1-0. Pour ce match, Bruno Genesio sortait un onze un peu remanié, mais avec des valeurs sûres, comme Bouaddi dans l’entrejeu et Igamane devant. Les locaux commençaient fort, avec l’emblématique Marko Arnautovic devant, et une première parade d’Ozer dès la 4e minute. Mais peu à peu, le LOSC cherchait à prendre le contrôle, et Igamane, sur une frappe croisée, voyait le ballon passer tout proche du poteau (17e). Marius Broholm tentait aussi sa chance, sans succès (26e). Dominateurs, les Nordistes peinaient cependant à se créer de vraies occasions, notamment à cause d’une occupation des espaces assez réussie des Serbes, et d’un certain manque de justesse dans les derniers mètres.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, le LOSC était vite plus mis en difficulté que lors du premier acte, par Tebo Uchenna notamment qui touchait le poteau sur une frappe en puissance (51e). Un premier avertissement suivi d’un deuxième, cette fois œuvre de l’ancien Marsellais Nemanja Radonjic, qui tirait dans le petit filet (53e). Les Lillois n’étaient pas sereins sur cette entame de deuxième période, mais ils parvenaient à se relancer et Igamane, servi par Broholm, voyait le portier rival s’interposer (63e). Le chrono défilait, et le LOSC ne parvenait pas à trouver la faille. Pire, à quelques minutes de la fin, les Serbes prenaient l’avantage. Marko Arnautovic ouvrait ainsi le score d’une frappe puissante côté gauche sur penalty, alors qu’Özer avait commis une faute dans la surface (1-0, 85e). Lille n’a pas pu recoller malgré une frappe d’Ayyoub Bouaddi sur la barre à la 90e, et signe une bien mauvaise opération et chute provisoirement à la quinzième place.

Les Niçois plombés par les erreurs en défense

De son côté, l’OGC Nice devait absolument s’imposer ce soir après avoir perdu les trois rencontres disputées jusqu’ici. Les Aiglons accueillaient un sacré client, Fribourg, sixième et invaincu jusqu’ici, qui a enchaîné avec une nouvelle victoire au final (3-1). Sofiane Diop, un temps incertain, était bien aligné d’entrée, dans celui qui était un onze plutôt titulaire compte tenu du besoin de prendre des points des Niçois. Volontaires, les hommes de Franck Haise allaient être récompensés rapidement avec l’ouverture du score de Kevin Carlos dès la 25e. Profitant d’un bon service de Vanhoutte qui l’a mis en orbite dans la surface, il fusillait le portier rival. Nice allait cependant être climatisé rapidement. Melvin Bard perdait un ballon dans la surface, Suzuki récupérait et servait Manzambi qui trouvait la lucarne opposée (1-1, 29e). Le scénario catastrophe se précisait puisqu’après une double parade de Diouf (36e), Bard fauchait Suzuki dans la surface. Grifo transformait le penalty, prenant le gardien niçois à contrepied (1-2, 39e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Fribourg 10 4 +5 3 1 0 8 3 35 Nice 0 4 -5 0 0 4 4 9

Les fans qui étaient venus à l’Allianz Riviera n’étaient pas au bout de leur peine… Quelques minutes plus tard, les Alemands signaient le troisième. Scherhant, après une belle remise de Ginter, battait un Diouf qui aurait pu mieux faire sur le coup (1-3, 42e). Pas forcément rassasié, le onzième de Bundesliga continuait d’attaquer et Kubler ratait une énorme occasion (53e). Nice tentait de se remettre dans le bain, mais la réussite n’était pas du côté des locaux puisque Gouveia touchait la barre sur un centre contré (63e). Dans la foulée, Diouf sortait pour empêcher Adamu d’avoir le quatrième au bout des pieds (64e). Les Rouge-et-Noir tentaient un dernier baroud’honneur, sans succès, et Nice est sur une série de 16 rencontres de suite sans gagner en Europe, avec un terrible 0/4 cette saison…

Dans les autres rencontres du soir, on notera que le leader Midtjylland signe un impressionnant 4/4 après avoir disposé relativement du Celtic Glasgow (3-1). Dans le haut du tableau, le Celta de Vigo est facilement venu à bout du Dinamo Zagreb (3-0), qui était pourtant très en forme. De son côté, le FC Porto n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 à Utrecht, avec des locaux pourtant réduits à 10 sur une bonne partie de la deuxième période. Nottingham Forest a également été incapable d’aller chercher la victoire chez un rival inférieur, à savoir Sturm Graz (0-0).

La suite après cette publicité

Le classement complet de la Ligue Europa 2025/2026 à retrouver ici.

Les résultats de la soirée

Bâle 3 - 1 Steaua Bucarest

Shaqiri (19e, 74e), Salah (89e) - Olaru (58e)

La suite après cette publicité

Dinamo Zagreb 0 - 3 Celta de Vigo

Duran 4e, 44e), Dominguez csc (28e)

Etoile Rouge de Belgrade 1 - 0 Lille

Arnautovic (85e)

Malmo FF 0 - 1 Panathinaikos

Djuricic (85e)

Midtjylland 3 - 1 Celtic

Erlic (34e), Gogorza (35e), Franculino (41e) - Hatate (81e)

OGC Nice 1 - 3 Fribourg

Kevin Carlos (25e) - Manzambi (29e), Grifo (39e), Scherhant (42e)

Red Bull Salzbourg 2 - 0 Go Ahead Eagles

Vertessen (59e), Terzic (80e)

Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest

Utrecht 1 - 1 FC Porto

Rodriguez (48e) - Sainz (66e)