Le Paris FC signe définitivement Koleosho

« Le Paris FC a le plaisir d’annoncer la signature du joueur Luca Koleosho. Après un premier prêt de 6 mois début 2025, l’international italien de 21 ans s’est engagé avec le club parisien jusqu’en 2031, en provenance de Burnley », peut-on lire sur le communiqué publié par le Paris FC.

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𝑳𝒖𝒄𝒂 𝑲𝒐𝒍𝒆𝒐𝒔𝒉𝒐 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 🏎️⚡️



Le Paris FC a le plaisir d’annoncer la signature définitive de l'international italien. Il est désormais lié au club jusqu'en 2031. 💙



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Belle trouvaille du dernier mercato hivernal, le jeune Italien avait contribué à la bonne deuxième partie de saison du club francilien, en quête de maintien. La presse italienne l’a annoncé dans le viseur de la Fiorentina ces dernières semaines, mais le PFC n’a pas laissé passer l’occasion de le recruter définitivement à Burnley.