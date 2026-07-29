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Officiel Ligue 1

Le Paris FC signe définitivement Koleosho

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Luca Koleosho @Maxppp

« Le Paris FC a le plaisir d’annoncer la signature du joueur Luca Koleosho. Après un premier prêt de 6 mois début 2025, l’international italien de 21 ans s’est engagé avec le club parisien jusqu’en 2031, en provenance de Burnley », peut-on lire sur le communiqué publié par le Paris FC.

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Belle trouvaille du dernier mercato hivernal, le jeune Italien avait contribué à la bonne deuxième partie de saison du club francilien, en quête de maintien. La presse italienne l’a annoncé dans le viseur de la Fiorentina ces dernières semaines, mais le PFC n’a pas laissé passer l’occasion de le recruter définitivement à Burnley.

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