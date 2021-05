PL : Brighton domine Leeds United et se rapproche du maintien

La 34e journée se poursuit ce samedi en Premier League avec un duel entre Brighton (17e) et Leeds United (9e). A domicile, les Seagulls pouvaient faire une bonne opération en vue du maintien et pour cela, ils se sont vite illustrés. Pascal Gross a transformé un penalty dans le premier quart d'heure (14e).

Au retour des vestiaires, Brighton a continué d'appuyer et Danny Welbeck a doublé la mise (79e). Avec cette victoire 2-0, l'équipe de Graham Potter fait la bonne opération et s'empare de la 14e place. Brighton compte 10 points d'avance sur Fulham le premier relégable et sent le maintien se rapprocher. Pour Leeds United, c'est une occasion manquée de poursuivre la belle remontée au classement.

Le classement de la Premier League