Tottenham : José Mourinho ne se fait guère d'illusions pour le mercato

Ce mercredi midi, la Premier League annonçait le retour des entraînements collectifs avec contacts. Une avancée importante dans le processus d'une future reprise des hostilités en Angleterre. Si les les décideurs de la Premier League espèrent reprendre la saison vers le 19 juin, c'est tout le monde du football qui a été frappé indirectement par l'impact de la crise sanitaire actuelle. Dans une interview accordée à Sky Sports, le manager de Tottenham José Mourinho a accepté d'évoquer le prochain mercato estival. Le technicien portugais reste circonspect sur la possibilité de voir un marché animé.

« Je pense que c'est normal d'avoir un marché différent. Je ne vois pas le monde, et spécialement le monde du foot, prêts pour certains chiffres fous que nous avons eu l'habitude d'avoir, et des investissement fous que les clubs, ou les championnats ont l'habitude de faire. Mais ma première question après ça c'est : quand se déroulera le mercato ? Parce que je ne pense pas que cela sera en juillet, août, cela devrait aller plus loin que cela, » estime ainsi Mourinho. Le mystère reste donc entier sur le futur mercato d'été...