Mauricio Pochettino a déjà choisi sa prochaine destination

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a tranché. Hier, The Athletic a révélé que le club de la capitale avait trouvé un accord avec Mauricio Pochettino afin de mettre un terme à leur collaboration. Une collaboration qui a débuté le 2 janvier 2021 lorsque le coach argentin a pris la succession de Thomas Tuchel, limogé le 24 décembre. Mais l'ancien entraîneur de Tottenham n'a jamais vraiment réussi à convaincre à Paris, où les résultats de l'équipe ainsi que le jeu proposé ont été globalement décevants sous ses ordres.

Malgré de gros moyens et la venue de Lionel Messi l'été dernier, Pochettino n'est pas parvenu à faire passer un cap aux Parisiens en Ligue des Champions. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, les pensionnaires du Parc des Princes ont décidé de se séparer de lui, alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2023. Même si l'option de le conserver un temps sur le banc a été évoquée, notamment par rapport à ses bonnes relations avec Kylian Mbappé, le PSG a décidé de continuer sans lui.

Pochettino veut revenir en Premier League

Un accord à l'amiable a donc été trouvé pour qu'il quitte le club avec son staff. Mais il devrait partir avec un joli pactole. Pour rappel, le PSG doit débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour mettre un terme au contrat de Pochettino, qui s'est accroché jusqu'au bout à son poste. Son sort est désormais scellé et il ne reste plus qu'à attendre le communiqué officiel de la part du PSG. Mais le technicien argentin n'a pas attendu que Paris annonce la nouvelle pour se mettre en quête d'un nouveau challenge. Libre et sur le marché, Mauricio Pochettino va chercher à rebondir.

D'après le Telegraph, il a déjà identifié sa prochaine destination. La publication britannique explique qu'il souhaite revenir en Premier League. Un championnat qu'il connaît sur le bout des doigts et où il a connu de nombreux succès avec Southampton et Tottenham. D'ailleurs, les Spurs pensaient à lui cet été en cas de départ d'Antonio Conte. Mais l'Italien va rester. Il était également sur la short-list de Manchester United, qui a préféré Erik ten Hag. Il reste donc peu de possibilités à Mauricio Pochettino, qui pourrait être remplacé par Christophe Galtier ou encore Zinedine Zidane sur le banc parisien. La valse des entraîneurs se poursuit.