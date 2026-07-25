Le Real Madrid commence à s’impatienter avec Vinicius Jr

L’avenir de Vinicius Jr s’assombrit au Real Madrid. Selon SPORT, les négociations pour une prolongation sont dans l’impasse, principalement en raison des exigences financières du Brésilien. Son entourage réclamerait notamment une prime de fidélité de 15 millions d’euros ainsi qu’un salaire proche de celui de Kylian Mbappé, estimé à environ 30 millions d’euros bruts par saison. Des conditions que Florentino Pérez ne serait pas prêt à accepter. Si aucun accord n’est trouvé, le président madrilène envisagerait désormais de vendre son ailier plutôt que de le voir partir libre à l’issue de son contrat.

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Le dossier intervient alors que le Real Madrid travaille parallèlement sur les arrivées de Yan Diomandé et de Rodri. Le premier, représenté par la même agence que Vinicius, est attendu à Madrid pour finaliser son transfert, tandis que l’intérêt d’Arsenal pour l’international brésilien pourrait encore accélérer les choses. Les Gunners étudieraient une offre pouvant atteindre 160 millions d’euros, alors que le club merengue ne souhaite pas laisser la situation s’éterniser.