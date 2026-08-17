L’OM s’attaque à Justin Njinmah

En acceptant de signer deux ans à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio savait où il mettait les pieds, même si le Lyonnais de 59 ans avait avoué qu’il ne pensait pas que la situation financière du club phocéen était aussi compliquée. Recruté avec pour mission de relancer l’OM et d’entamer l’ère Stéphane Richard, Genesio fait face à une tâche compliquée. Sanctionné par l’UEFA et la DNCG, l’OM doit surtout penser à vendre avant de s’offrir des recrues.

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La situation se tend à l’OM

Mason Greenwood (Fenerbahçe), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Hamed Traoré (Genoa), Geronimo Rulli (Manchester City) et Pierre-Emerick Aubameyang (Celta de Vigo) ont ainsi été tous vendus. Ce devait également être le cas pour Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg, mais les transferts du défenseur marocain et du milieu de terrain danois à la Real Sociedad et à Newcastle ont capoté. De quoi tendre un peu plus la situation, ce qu’avait confirmé le directeur sportif Grégory Lorenzi après le match amical contre l’Atlético de Madrid.

«On s’attendait à une situation difficile, on est encadré par la DNCG. On savait que ça allait être difficile, on travaille d’arrache-pied quotidiennement. On doit vendre des joueurs avant de pouvoir boucler de nouvelles arrivées, on y travaille. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite. Ce n’est pas une situation plaisante, mais on va essayer de débloquer ce mercato». Malgré tout, cela n’empêche pas l’OM de s’activer en coulisses.

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Un transfert à Hull City a capoté

Selon Bild, les Olympiens cibleraient un renfort au poste d’ailier. D’après le média allemand, il s’agit de Justin Njinmah (25 ans). Ce dernier évolue au Werder Brême depuis 2021 et côtoie l’équipe première depuis la saison 2023/2024. Ailier droit supersonique, Njinmah a bouclé l’exercice précédent avec 5 buts en 33 matches. Connu en Allemagne pour sa vitesse, l’ailier de 1,85m peut également jouer au poste d’attaquant central. Également dans le viseur de la Fiorentina, Njinmah devait être transféré à Hull City pour 9 M€.

Cependant, l’affaire a capoté le mois dernier suite à un changement de directeur sportif au sein du club anglais. Aujourd’hui, difficile de voir l’OM mettre autant d’argent sur la table pour un joueur estimé à 5 M€ par le site Transfermarkt. Néanmoins, Bild explique que «Marseille évalue actuellement si le joueur de Brême vaut vraiment autant pour le club. Aucune offre n’a pour l’instant été reçue à Brême. Mais cela pourrait changer d’ici peu.» Affaire à suivre.