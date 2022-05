Le Celta réagit à la condamnation de Santi Mina

Le Celta a rapidement réagi après la condamnation de Santi Mina à 4 ans de prison ce matin pour abus sexuel. Le club a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire. «À la suite de la décision de la troisième section du tribunal provincial d'Almería, rendue aujourd'hui, le RC Celta a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le joueur Santiago Mina afin d'élucider ses responsabilités professionnelles compte tenu de ce jugement. Pour cette raison et par précaution, il a été décidé de retirer provisoirement le joueur de l'entraînement de l'équipe première, sans préjudice de sa poursuite des activités indiquées par le club à cet effet.»

«Le RC Celta respecte le droit à la défense du joueur, mais est obligé de prendre des mesures contre les événements qui portent atteinte à l'image du club et attaquent directement ses valeurs, montrant une fois de plus son rejet le plus absolu du crime caractérisé dans cette décision judiciaire», conclut le communiqué de l'entité galicienne. L'attaquant espagnol de 26 ans a été condamné à Almeria pour abus sexuel sur une enfant de 12 ans. En plus des 4 ans de prison, il devra s'acquitter d'une amende de 50 000 euros et ne pas s'approcher à moins de 500 mètres de la victime.