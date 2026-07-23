La fin de l’ère Cristiano Ronaldo fait déjà trembler le Portugal !

«C’était ma dernière Coupe du Monde mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, de ne pas prendre de décisions à chaud». Voici ce que déclarait Cristiano Ronaldo, quelques heures après l’élimination du Portugal face à l’Espagne (0-1) lors des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Auteur de 233 sélections (146 buts), l’ancien buteur du Real Madrid s’apprête donc à tourner une page essentielle de sa carrière, laissant dans le même temps la Seleção à la croisée des chemins. Et pour cause. Depuis près de deux décennies, Cristiano Ronaldo ne se résume plus à un simple joueur de football. Il est devenu une icône mondiale, une marque à part entière, capable de générer une visibilité exceptionnelle partout où il évolue. Si son influence sportive reste immense, son poids médiatique et commercial dépasse aujourd’hui largement le cadre du terrain. À mesure que la fin de sa carrière internationale approche, une question se pose alors avec insistance : quel sera l’impact de son départ sur la Fédération portugaise de football (FPF) ?

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CR7, une marque plus forte que la sélection ?

Récemment interrogé sur le sujet, Daniel Sa, directeur exécutif de l’Institut portugais d’administration du marketing (IPAM), dressait lui un constat sans appel : «cela peut paraître dur à entendre, mais d’un point de vue de marque, Ronaldo est incomparablement plus important que l’ensemble de l’équipe nationale portugaise et d’innombrables autres équipes réunies», résumait l’intéressé à l’agence de presse Lusa. Il faut dire que lorsque le Portugal dispute une rencontre internationale, une grande partie de l’attention médiatique est naturellement tournée vers Cristiano Ronaldo : les retransmissions télévisées, les réseaux sociaux, les conférences de presse et les campagnes marketing mettent régulièrement en avant le quintuple Ballon d’Or. Pour de nombreux supporters à travers le monde, CR7 constitue même la principale raison de suivre les matchs de la Seleção. Son image attire des millions de téléspectateurs supplémentaires et garantit une exposition internationale que peu de sélections nationales peuvent offrir.

Avec plus d’un milliard de followers cumulés sur les réseaux sociaux, le natif de Funchal possède une puissance médiatique sans équivalent dans le football mondial. Chacune de ses apparitions devient un événement, offrant au Portugal une visibilité exceptionnelle. Son nom est lui reconnu dans pratiquement tous les pays du monde, y compris auprès de personnes qui suivent peu le football. Les sponsors savent, quant à eux, que son image garantit une portée mondiale immédiate, bien supérieure à celle d’une fédération nationale. Pour de nombreuses entreprises partenaires, associer leur marque à Ronaldo représente une opportunité marketing unique. Dès lors, le départ du joueur passé par Manchester United et la Juventus Turin pourrait réduire considérablement l’exposition dont bénéficie actuellement la Fédération portugaise et entraîner de nombreuses conséquences économiques. En premier lieu, l’audience des rencontres pourrait diminuer dans certains marchés étrangers où l’intérêt repose principalement sur la présence du capitaine portugais.

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Des conséquences économiques importantes

Mais ce n’est pas tout. Les contenus publiés par la fédération sur les réseaux sociaux pourraient également enregistrer une baisse des interactions, qui plus est à l’heure où les vidéos, interviews ou publications mettant en scène Ronaldo figurent régulièrement parmi les plus consultées. Cette diminution de visibilité pourrait, dans le même temps, influencer les négociations commerciales avec certains partenaires, les sponsors recherchant avant tout de l’exposition médiatique et un rayonnement international. Sans la présence de l’une des personnalités les plus célèbres de la planète, la valeur commerciale de certains contrats pourrait donc être revue à la baisse. Alors oui, la Fédération portugaise de football demeure une institution solide mais il semble difficile d’imaginer que le départ de son joueur le plus emblématique soit sans conséquence sur ses revenus. Consciente de cette échéance, la Fédération portugaise travaille d’ailleurs depuis plusieurs années à préparer l’après-Ronaldo.

Parmi les stratégies mises en place, la FPF souhaite, aujourd’hui, miser davantage sur son collectif plutôt qu’une seule superstar et ceci passe par la nouvelle génération emmenée par des joueurs comme João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Diogo Costa ou encore Rafael Leão. Par ailleurs, la FPF devra surtout reconstruire son récit. En effet, pendant près de vingt ans, chaque compétition internationale s’est articulée autour de la quête de Cristiano Ronaldo : battre de nouveaux records, remporter des trophées ou prolonger une carrière exceptionnelle. Un temps désormais révolu laissant place à une nouvelle identité narrative, et notamment celle d’un collectif ambitieux, porté par de nouveaux leaders et de nouveaux objectifs. Un tournant essentiel pour la Seleção afin de maintenir l’engagement du public, séduire les diffuseurs internationaux et conserver l’intérêt des partenaires commerciaux.

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Une transition déjà en préparation et le défi du storytelling

Vous l’aurez compris, plus que la perte sportive à venir pour la Seleção avec le retrait du meilleur buteur de son histoire, le Portugal va également devoir gérer une période de transition, avec une baisse probable de visibilité médiatique et une adaptation de son modèle commercial. Pour autant, les champions d’Europe 2016 disposent, aujourd’hui, d’un vivier de talents parmi les plus riches d’Europe, capable de maintenir la sélection au plus haut niveau. Le véritable défi ne sera donc pas uniquement sportif, mais aussi économique et marketing. L’enjeu ? Transformer une équipe longtemps incarnée par une seule légende en une marque collective suffisamment forte pour continuer à séduire les supporters et les partenaires à travers le monde. Oui, l’après-Cristiano Ronaldo marquera sans aucun doute la fin d’une époque mais il ouvrira également un nouveau chapitre pour le football portugais, avec l’opportunité de bâtir une identité capable de perdurer bien au-delà de la carrière du plus grand joueur de son histoire.