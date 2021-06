Real Madrid : un début de malaise Ferland Mendy ?

Un cadre. Arrivé de l'Olympique Lyonnais à l'été 2019, Ferland Mendy (26 ans) s'est rapidement installé comme un élément incontournable du côté du Real Madrid. Zinedine Zidane lui a accordé sa confiance et le latéral n'a pas déçu, élargissant même grandement sa palette lors de la saison écoulée (38 apparitions toutes compétitions confondues).

Fort de ses états de service, l'international tricolore (7 sélections), forfait pour l'Euro 2020 en raison d'une blessure, serait, selon les informations de Marca, parti toquer à la porte de ses supérieurs pour demander une augmentation de salaire. L'ancien Havrais, qui perçoit selon les différents échos près de 5 M€ nets par an, estimerait mériter une petite rallonge en récompense de ses prestations abouties et il l'aurait donc fait savoir à sa direction.

C'est non

Oui mais voilà, toujours d'après les indiscrétions de Marca, la Casa Blanca lui aurait purement et simplement dit non. Satisfaits des performances du natif de Meulan-en-Yvelines, les pensionnaires du Santiago Bernabeu, à l'inverse, sont plutôt dans une politique de réduction des coûts, comme on l'a vu dans les feuilletons Sergio Ramos et Raphaël Varane.

Comment l'intéressé, sous contrat jusqu'en juin 2025, prendra-t-il la nouvelle ? Peut-il y avoir de la friture sur la ligne entre les deux parties alors que le défenseur n'a visiblement pas été déclaré intransférable par le club merengue ? Les prochaines semaines nous en diront sans doute un peu plus sur ce dossier qui confirme en tout cas que le mercato du Real Madrid sera loin d'être un long fleuve tranquille cet été.