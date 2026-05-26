Le LOSC prend contact avec Uran Bislimi

Le LOSC se prépare à un nouvel été agité, d’autant plus après l’officialisation du départ de l’entraîneur Bruno Genesio. Plusieurs départs sont attendus, notamment dans l’entrejeu avec par exemple la fin de contrat de Nabil Bentaleb. Et le club lillois travaille sur quelques pistes.

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L’une d’entre elles mène à Uran Bislimi, milieu suisse de Lugano. Agé de 26 ans, il est arrivé en fin de contrat et représente une opportunité de marché. Selon nos informations, des discussions ont déjà eu lieu mais il n’y a pas eu d’offre formulée.