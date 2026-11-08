SM Caen : Fahd El Khoumisti, le serial buteur qui affole les compteurs de la Ligue 3

À 33 ans, Fahd El Khoumisti est en train de réaliser un début de saison exceptionnel sous les couleurs du SM Caen. Avec 11 buts en 12 rencontres de Ligue 3, l’avant-centre normand, encore buteur ce samedi face à Versailles dans les dernières secondes (90e+6), s’est installé tout en haut du classement des meilleurs réalisateurs du championnat. Une régularité impressionnante pour celui qui semble avoir trouvé son terrain d’expression idéal en Normandie. Déjà auteur d’un triplé lors de la première journée, puis de plusieurs doublés, notamment face à Bourg-en-Bresse et au Puy, le natif de Mamers confirme qu’il possède un sens du but particulièrement développé. Sa moyenne dépasse désormais les 0,9 but par match, un rendement qui en fait l’une des grandes attractions de cette première partie de saison.

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Mais réduire El Khoumisti à ses statistiques serait passer à côté d’une partie de ses qualités. L’attaquant possède, en effet, une palette technique particulièrement complète : capable de conclure du pied droit, du gauche ou de la tête, il se distingue surtout par son intelligence dans les déplacements et son sens du placement. Pas nécessairement le plus rapide ni le plus puissant, le buteur d’1,80 m sait se faire oublier dans le dos des défenseurs avant de surgir dans les bonnes zones. Il apprécie également les équipes qui monopolisent le ballon et évoluent haut sur le terrain, ce qui lui permet de participer aux combinaisons avant de retrouver son rôle de finisseur dans la surface. Son jeu ne se limite donc pas à attendre le ballon, il sait aussi combiner avec ses milieux et participer à la construction.

Clichy et ses coéquipiers sous le charme

Son entraîneur, Gaël Clichy, ne s’y trompe pas et apprécie également ce que son attaquant apporte en dehors de la finition. Après une période de quatre rencontres sans marquer, El Khoumisti avait notamment répondu avec un doublé face au Puy, le 31 octobre dernier. « Il a été ultra-performant, même s’il n’a pas marqué », expliquait le technicien caennais, qui apprécie particulièrement sa relation technique avec les milieux de terrain. Son gardien Yannis Clémentia est, lui aussi, admiratif : « Fahd, c’est un attaquant exceptionnel. Devant le but, c’est un crack. Il est complet. Il peut marquer du gauche, de la tête, du droit ». Des témoignages qui illustrent l’importance prise par le buteur dans le collectif normand.

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Cette réussite n’est finalement pas le fruit du hasard. Meilleur buteur historique de la troisième division française, toutes appellations confondues, El Khoumisti avait déjà inscrit 93 réalisations à ce niveau en septembre dernier. Son ancien entraîneur au Puy, Roland Vieira, résumait parfaitement ses qualités : « il est adroit, il aime ça, il est toujours bien orienté et a vraiment un gros, gros sens du but ». À Caen, où le club occupe le podium de Ligue 3, l’avant-centre est devenu un atout majeur dans la course à la montée. À 33 ans, alors que beaucoup auraient pu considérer que ses meilleures années étaient derrière lui, le Sarthois continue, vous l’aurez compris : de faire parler ses qualités de finisseur. Et au rythme auquel il empile les buts, difficile de ne pas se demander jusqu’où il pourra pousser ses statistiques cette saison.