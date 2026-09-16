Botafogo nomme Tite en tant qu’entraîneur

C’est désormais officiel : Tite est le nouvel entraîneur de Botafogo. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne, qu’il a dirigée pendant six ans, rejoint le Glorioso avec un contrat courant jusqu’à la fin de l’année 2028. Il s’agit d’un nouveau défi au Brésil pour le technicien, déjà multiple champion sur la scène nationale.

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TITE É O NOVO TÉCNICO DO BOTAFOGO 🫱🏾‍🫲🏽⚽️



Comandante da Seleção Brasileira por seis anos e multicampeão no futebol nacional, Tite acerta com o Glorioso até o fim de 2028.



Junto ao profissional, chegam o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que… pic.twitter.com/iNIFdT4N8r — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 16, 2026

Tite débarque avec une partie de son staff, puisque Matheus Bachi sera son adjoint et Fábio Mahseredjian son préparateur physique. Le nouveau staff pourra également compter sur le soutien de la commission technique interne de Botafogo, renforcée par l’arrivée de Rodrigo Bellão, qui intègre lui aussi l’encadrement du club.