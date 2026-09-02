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Barça : grosse inquiétude pour la recrue Jesse Bisiwu

Par Jordan Pardon
1 min.
Bisiwu @Maxppp

Arrivé cet été en provenance de Bruges et sous l’impulsion de Deco, Jesse Bisiwu a montré toute l’étendue de son talent. L’ailier de 18 ans avait inscrit un superbe doublé face au FC Bâle en préparation (2-5) et tous les éléments convergeaient vers l’idée qu’Hansi Flick l’intégrerait progressivement dans son groupe lors des prochains mois.

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Mais la saison du joueur a peut-être connu un tournant ce soir. L’attaquant belge est sorti sur civière et en pleurs lors de la rencontre entre le Barça Atlètic (la réserve catalane) et le club de Sabadell. Victime d’un tacle violent, Bisiwu serait touché au niveau du genou. La presse espagnole évoque déjà une possible « grave blessure ». Le club devrait communiquer rapidement.

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