Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 16e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui s'adjuge la première place. L'attaquant polonais a affronté vendredi soir le Hertha Berlin. Un match gagné 1-0 mais lors duquel il ne s'est pas distingué en tant que buteur. Peu importe puisqu'il reste le leader de ce classement avec 24 buts en 19 matches de Bundesliga.

La suite après cette publicité

Il devance d'une courte tête le buteur de Genk Paul Onuachu. Muet hier contre Anderlecht lors d'une défaite 2-1, l'attaquant nigérian n'a pas pu améliorer ses statistiques et ainsi se rapprocher du joueur du Bayern Munich. Il reste à distance malgré ses 22 buts inscrits en 24 matches. Le podium est complété par le serial buteur du VVV Venlo, Giorgios Giakoumakis. N'ayant pas joué ce week-end, il n'a pas pu soigner son bilan qui est malgré tout très bon. Ainsi, l'attaquant grec affiche 21 réalisations en 20 rencontres d'Eredivisie. C'est mieux que le quatrième qui avance doucement et sûrement. De nouveau buteur hier contre Hoffenheim (victoire 3-1), André Silva confirme son excellente forme et se classe à la quatrième position. Avec 17 buts en 19 matches de Bundesliga, l'attaquant portugais confirme son statut et maintient son impressionnant tempo.

Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic retrouvent le top 10

Cinquième, Aaron Boupendza est lui aussi dans une très bonne dynamique. Buteur en milieu de semaine lors de la défaite 2-1 face à Fenerbahçe, il a aussi trouvé la faille samedi lors du large succès contre Kasimpasa (4-1) avec sa formation d'Hatayspor. Réaliste et auteur d'une excellente saison, le Gabonais, qui avait porté auparavant le maillot de Bordeaux, se retrouve désormais à 17 buts en 21 matches de Süper Lig. Le Français Thomas Henry arrive en sixième place. Avec Louvain, le joueur de 26 ans passé au FC Nantes est en train de réaliser un exercice de haute volée. Buteur samedi contre le Standard de Liège (1-1), le voici désormais affublé d'un bilan de 17 buts en 23 matches. Cristiano Ronaldo a désormais 36 ans et toutes ses dents. Septième, le buteur portugais a montré qu'il avait encore faim de buts samedi en marquant contre l'AS Roma (2-0). Son ratio est assez impressionnant avec 16 buts en 17 matches. Kylian Mbappé a mis fin à la panne. Buteur contre Nîmes (3-0) puis lors du Classique contre Marseille (2-0), il remonte à la huitième place avec 16 buts en 20 matches.

Buteur sur penalty malgré la lourde défaite de Liverpool contre Manchester City, Mohamed Salah est neuvième avec 16 buts en 22 matches. Enfin, Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé contre Crotone (4-0), dispose désormais d'un excellent bilan de 14 buts en 11 matches et se classe à la dixième place. Luis Suarez (Atlético de Madrid), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund), Ciro Immobile (Lazio), Romelu Lukaku (Inter Milan), Wout Weghorst (Wolfsbourg) et Pedro Gonçalves (Sporting CP) sont juste derrière avec 14 buts inscrits. Andrej Kramaric (Hoffenheim), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Fashon Sakala (Ostende), Youssef En-Nesyri (Séville FC), Lionel Messi (FC Barcelone), Gianni Bruno (Zulte Waregem), Harry Kane (Tottenham), Heung-min Son (Tottenham), Dominic Calvert-Lewin (Everton) et Yuma Suzuki (Saint-Trond) se retrouvent un peu plus loin avec 13 réalisations. Enfin, Gerard Moreno (Villarreal), Luis Muriel (Atalanta), Cyle Larin (Besiktas), Kevin Volland (AS Monaco), Sekou Koïta (Salzbourg), Bruno Fernandes (Manchester United), Henk Veerman (Heerenveen), Lukas Nmecha (Anderlecht), Theo Bongonda (Genk), Smail Prevljak (Eupen), Vincent Aboubakar (Besiktas) et Boulaye Dia (Stade de Reims) suivent avec 12 buts inscrits.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 24 buts en 19 matches (1594 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 22 buts en 25 matches (1955 minutes)

3) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 21 buts en 20 matches (1722 minutes)

4) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 17 buts en 19 matches (1635 minutes)

5) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 17 buts en 21 matches (1276 minutes)

6) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 17 buts en 23 matches (2059 minutes)

7) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 16 buts en 17 matches (1452 minutes)

8) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 16 buts en 20 matches (1434 minutes)

9) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 16 buts en 22 matches (1834 minutes)

10) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 14 buts en 11 matches (881 minutes)