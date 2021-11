Liga : Osasuna bute sur Elche

En clôture de la quinzième journée de Liga, Osasuna (11e, 19 pts) accueillait Elche (18e, 11 pts), ce lundi soir, au stade El Sadar de Pampelune. Deux formations en très grande difficulté ces dernières semaines. Défaits par l'Atlético de Madrid (0-1), les Gorritxoak, auteurs d'un début de saison intéressant, restaient sur trois défaites consécutives en championnat mais pouvaient réintégrer la première partie de tableau en cas de victoire. Dynamique tout aussi inquiétante pour les Franjiverdes, actuellement relégables et battus à trois reprises lors des quatre dernières rencontres.

Au final, aucune des deux formations n'a réussi à prendre le meilleur sur l'autre et elles se sont séparées sur un score de parité (1-1). Ante Budimir avait ouvert prématurément le score sur penalty (1-0, 7e). Mais Fidel Chaves a rapidement remis son équipe dans le match (19e). Ce nul n'arrange personne. Osasuna reste englué dans le ventre mou et manque l'opportunité de se rapprocher un peu plus des places européennes. Elche reste de premier non-relégable grâce à une meilleure différence de buts que Cadix.

