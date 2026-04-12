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Ligue 1

OL : Roman Yaremchuk satisfait de la victoire contre Lorient

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roman Yaremchuk @Maxppp

Ce dimanche, l’OL a brisé la spirale négative. A domicile, les Gones ont mis fin à leur série de neuf matches sans victoire en s’imposant face à Lorient en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (2-0). Premier buteur du succès lyonnais, Roman Yaremchuk a fait part de sa satisfaction après la rencontre au micro de Ligue 1+ :

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«Victoire très importante. Les derniers matches ont été difficiles. On a continué de travailler. Il nous fallait cette victoire et on est heureux d’être allés la chercher aujourd’hui devant notre public. Le PSG ? Il faut qu’on se repose et qu’on travaille. On est capable de faire de belles choses.»

Pub. le - MAJ le
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