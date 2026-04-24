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Ligue 1

PSG : bonne nouvelle pour Vitinha

Par Aurélien Léger-Moëc
Vitinha face à Tottenham @Maxppp

Le PSG peut souffler, il pourrait récupérer son milieu de terrain Vitinha pour la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi prochain.

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Selon le point médical du PSG, donné sur PSG TV en amont de la conférence de presse de Luis Enrique, l’inflammation du Portugais évolue favorablement. Il reste en soins, mais la tendance est positive. De son côté, Nuno Mendes, absent depuis sa blessure contre Liverpool, n’est pas mentionné dans ce point médical.

Pub. le - MAJ le
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