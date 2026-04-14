Fabien Barthez arnaqué de deux millions d’euros

Ce mardi, La Dépêche du Midi révèle une sacrée histoire du côté de Luzenac. L’ancien président Jérôme Ducros est soupçonné d’escroquerie et d’abus de biens sociaux. D’anciens partenaires du président réclament plus de 8 millions d’euros.

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Parmi eux, le champion du monde 1998 Fabien Barthez qui réclame 2 millions d’euros. Ce n’est pas la seule personnalité du football concernée puisque les frères Taïder (Saphir Taïder et Nabil Taïder) sont aussi dans la liste des victimes. Jérôme Ducros a été placé en garde à vue par la police judiciaire toulousaine.