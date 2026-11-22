Décidément, il ne fallait pas être une star de Liga pour tirer des penalties ce week-end. Ce samedi, c’est Kylian Mbappé qui s’est illustré en envoyant sa tentative dans les nuages face au Celta de Vigo. En ce moment-même, le Barça reçoit Villarreal.

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Et après six minutes totalement ratées et deux buts encaissés face au sous-marin jaune, le club catalan a accéléré pour revenir dans la partie. Incertain après une alerte à la cheville avant le match, Lamine Yamal a pris les choses à son compte. Sur une accélération dévastatrice, le crack espagnol a été crocheté dans la surface par Oluwaseyi. Décidant de se charger lui-même du penalty, le numéro 10 catalan a très mal tiré et a vu sa tentative toucher le poteau avant de sortir.