Camavinga, João Pedro, Foden… ces grands noms non-sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026

La 23e édition de la Coupe du Monde approche à grands pas et les sélections nationales ont désormais rendu leur verdict. Si certaines stars seront bien présentes aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été, d’autres grands noms suivront la compétition depuis chez eux. Entre grosse concurrence et forme en baisse, plusieurs décisions fortes ont été prises par les sélectionneurs ces dernières semaines. En France, Didier Deschamps a décidé de se passer de Corentin Tolisso, pourtant auteur d’une saison convaincante avec l’OL. Rouage essentiel du RC Lens, Florian Thauvin ne fait pas partie des neuf attaquants retenus pour le Mondial. En délicatesse au Real Madrid, Eduardo Camavinga paie sa saison compliquée, tandis que Lucas Chevalier a perdu du terrain dans la hiérarchie des gardiens.

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Parmi les autres favoris de la compétition, l’Espagne fait également beaucoup parler. Luis de la Fuente a pris une décision forte en n’appelant aucun joueur espagnol du Real Madrid. Dani Carvajal, Álvaro Carreras, Dean Huijsen et Gonzalo García ont ainsi été laissés à la maison. Titulaire en défense lors du sacre de la Roja lors du dernier Euro, Robin Le Normand n’a lui non plus pas été convoqué. Championne du monde en titre, l’Argentine a elle aussi créé la surprise avec l’absence de Franco Mastantuono, auteur d’une première saison ratée au Real Madrid.

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Les choix forts de Tuchel avec l’Angleterre, Neymar préféré à João Pedro

Parmi toutes les listes dévoilées ces derniers jours, c’est toutefois l’Angleterre qui concentre la plupart des débats. Thomas Tuchel a provoqué de nombreuses réactions en écartant plusieurs cadres et stars de Premier League. Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White ou encore Adam Wharton manqueront le rendez-vous mondial. Des décisions qui suscitent l’incompréhension de nombreux observateurs alors que les Three Lions rêvent de mettre fin à 70 ans d’attente sans trophée majeur.

Le Brésil de Carlo Ancelotti n’échappe pas non plus aux débats. Malgré une saison aboutie sous le maillot de Chelsea, João Pedro ne participera pas au Mondial, tout comme Thiago Silva, champion du Portugal avec Porto. Du côté de l’Allemagne, Julian Nagelsmann a choisi de laisser de côté Karim Adeyemi ainsi que la révélation de Cologne Saïd El Mala.

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Pays hôte de la compétition, les Értats-Unis disputeront le Mondial sans le Lyonnais Tanner Tessmann. Aux Pays-Bas, Ronald Koeman n’a pas retenu Jeremie Frimpong, pourtant habitué des rassemblements néerlandais. En Algérie, Ismaël Bennacer et Ilan Kebbal ne figurent pas dans la liste finale. Le Maroc se présentera sans deux tauliers Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal ainsi que le jeune Rennais Abdelhamid Aït Boudlal, tandis que le Sénégal de Pape Thiaw n’a pas convoqué Malang Sarr, malgré sa grosse saison lensoise. La Côte d’Ivoire, de son côté, a décidé de se passer de Martial Godo, étincelant avec Strasbourg.