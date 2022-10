Belgique : Eden Hazard a encore le seum

À l'approche du Mondial 2022, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, au Qatar, la Belgique espère faire un encore meilleur parcours qu'en 2018, où elle a échoué aux portes de la finale, contre l'équipe de France (1-0). Interrogé par la FIFA, Eden Hazard (31 ans), enfin de retour pour l'événement, a, encore une fois, évoqué cette rencontre perdue face aux Champions du monde français.

La suite après cette publicité

«(On a été) si proches, mais si loin aussi. Et aussi si fiers d'avoir fait ce chemin-là, de perdre contre le futur champion. Je pense que tout a été dit par rapport à ce match-là. On a peut-être joué le meilleur football de la Coupe du Monde. On n'a pas gagné. Peut-être qu'on aurait préféré moins bien jouer et gagner. (...) La façon dont on jouait, tout le monde était vraiment très, très fort. Franchement, c'était magnifique de passer cette Coupe du Monde avec tous les joueurs, tout le staff, tous les supporters. On ne l'a pas gagnée, mais on a kiffé, a-t-il assuré. Ce qui est bien dans le foot, c'est que tous les 4 ans il y a une nouvelle Coupe du Monde donc on peut se racheter. À nous de donner le maximum pour la Coupe du Monde qui va arriver au Qatar».