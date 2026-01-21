Emmanuel Petit allume l’AS Monaco après l’humiliation face au Real Madrid

La soirée de l’AS Monaco a viré au drame hier soir face au Real Madrid en Ligue des Champions (6-1). Confronté à des Madrilènes revanchards, en quête d’une victoire pour se rassurer, les hommes de Sébastien Pocognoli ont tout simplement laissé la balle à leurs adversaires durant une bonne partie de la rencontre. Celle-ci s’est d’ailleurs terminée dans la douleur pour la Principauté, encaissant six buts de la cinquième minute à la quatre-vingtième. Cette situation n’a pas laissé tout le monde indifférent à la fin de la partie. Emmanuel Petit, champion du Monde 1998 avec les Bleus, n’a pas hésité à allumer les coéquipiers de Magnes Akliouche sur le plateau de l’After Foot.

« Monaco a quasiment le même effectif que la saison dernière. Qu’est-ce qu’il s’est passé en l’espace de quelques mois pour en arriver là ? Il n’y a plus de talent, plus de leader. Wout Faes, à aucun moment je le prends », a-t-il déclaré, accentuant la défaite de la formation sur le cas du défenseur central tout juste arrivé. Des propos osés, mais assez habituels de la part du consultant du RMC qui montre toute la frustration qui se trouve actuellement dans les rangs de l’équipe. Désormais 20e au classement, l’ASM rate a raté le coche, et reste loin de sa qualification en phase finale.