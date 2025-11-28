Menu Rechercher
UEFA Europa League

Un joueur écope d’une amende après s’être moqué du nez d’Angelo Stiller

Angelo Stiller @Maxppp
Go Ahead 0-4 Stuttgart

Milieu de terrain courtisé par le Real Madrid l’été dernier, Angelo Stiller a vécu une soirée pénible hier soir à l’occasion du match de Ligue Europa entre Stuttgart et les Hollandais de Go Ahead Eagles. Si son club s’est imposé largement (4-0), Stiller a été victime de moqueries de la part du Suédois Victor Edvardsen. Ce dernier a provoqué une échauffourée après s’être moqué du nez de l’international allemand. À l’issue du match, Edvardsen ne semblait pas avoir de remords. «Je ne me suis pas encore excusé et je ne sais pas si je le ferai. Il a aussi dit certaines choses et doit s’excuser».

Rising Stars XI
Yesterday we witnessed a shameful attitude from Edvardsen who was consistently mocking the nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller.

It's probably jealousy, since Stiller is already 3x the player Victor will ever be.

We are with you Angelo 🇩🇪❤️
Au final, face au tollé provoqué par son geste, le Scandinave a été envoyé dans le vestiaire de Stuttgart par son capitaine pour s’excuser. Il a également publié un communiqué pour appuyer ses excuses. « Des choses ont été dites et faites entre nous qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. Je suis ensuite allé dans le vestiaire de Stuttgart pour présenter mes excuses. Je suis un exemple à suivre et je dois me comporter en conséquence. » Enfin, le journal Telegraaf indique que Go Ahead Eagles a infligé une amende de 500€ à Edvardsen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
