Real Madrid : Thibaut Courtois plus qu'incertain pour le Clasico

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Selon les dernières informations de Marca et Relevo, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti devra affronter le FC Barcelone ce dimanche après-midi sans son gardien de but et habituel titulaire Thibaut Courtois, absent déjà depuis fin septembre, en raison d'une sciatique.

En effet, l'international belge a raté les quatre derniers matches de la Maison Blanche entre la Liga et la Ligue des champions (2 victoires, 2 nuls) et pourrait donc rater le Clasico, comptant pour la 9e journée du championnat espagnol. Un duel entre deux équipes ex aequo au niveau comptable, les Blaugranas étant leaders grâce à la différence de buts.