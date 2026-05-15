L’Association espagnole des arbitres demande une procédure disciplinaire contre Florentino Pérez

L’Association espagnole des arbitres de football (AESAF) vient bousculer le président du Real Madrid. En effet, ce vendredi, elle a commenté les propos tenus par Florentino Pérez lors de sa conférence de presse inédite tenue mardi. L’AESAF estime que le président du Real Madrid a tenu des accusations très graves à l’encontre de l’arbitrage espagnol, évoquant notamment une corruption, des titres volés ou encore un enrichissement illicite. Dans son communiqué, elle rappelle donc plusieurs messages irrespectueux de sa part et affiche clairement son intention : demander un dossier disciplinaire contre le dirigeant pour ses déclarations.

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« L’AESAF considère que ces déclarations ne peuvent être soutenues par l’exercice légitime de la liberté d’expression ou de la critique sportive, étant donné que M. Pérez ne se limite pas à signaler des erreurs d’arbitrage ponctuelles, mais attribue au corps arbitral la perpétration d’un crime continu de corruption pendant deux décennies. De même, l’AESAF souligne que le président du Real Madrid agit à tout moment en tant que représentant institutionnel suprême de l’un des clubs les plus médiatisés au monde. L’AESAF demande également que le Comité de compétition adopte à titre préventif et urgent une injonction à M. Pérez pour qu’il cesse d’émettre des déclarations de nature similaire pendant le traitement de la procédure ; que son obligation d’indemniser le collectif d’arbitrage pour les dommages moraux, de réputation et professionnels causés soit déclarée ; et que le Real Madrid C.F. soit tenu d’émettre un communiqué public de rectification et d’excuses » peut-on lire dans le document officiel.