La Bundesliga met un triple coup de pression au PSG pour une pépite prodigieuse

La rumeur prend de l’ampleur autour de Mathis Jangeal. Considéré comme l’un des plus grands talents de la génération 2008 du Paris Saint-Germain, le milieu offensif de 17 ans semble s’éloigner de plus en plus de son club formateur. Arrivé au terme de son contrat aspirant à l’issue de la saison, le titi parisien a bien reçu une proposition de premier contrat professionnel, mais celle-ci n’a pour l’instant pas été acceptée. En coulisses, plusieurs clubs européens flairent l’opportunité et tentent de convaincre l’international de jeunes de franchir le pas dès cet été. Les signaux envoyés ces derniers jours laissent penser que son avenir pourrait se dessiner loin de la capitale française.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, deux formations allemandes avaient déjà manifesté un intérêt concret. Le projet de Hambourg avait notamment été évoqué avec insistance, le club allemand souhaitant miser sur le potentiel du jeune Parisien pour renforcer son secteur offensif. Dans le même temps, l’Eintracht Francfort suivait également le dossier avec attention. De quoi accentuer la pression autour du PSG, d’autant que Jangeal sort d’une saison remarquée avec les jeunes Parisiens. Brillant en Coupe Gambardella avec 4 buts et 3 passes décisives en seulement cinq rencontres, il a aussi participé à l’aventure européenne des U19 en Youth League, stoppée en demi-finale après un duel cruel face au Real Madrid. Une progression qui lui a même permis de goûter à l’équipe première sous les ordres de Luis Enrique avec quelques apparitions cette saison aux côtés de Quentin Ndjantou, dont une en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Un troisième club allemand à l’assaut

Mais la bataille ne cesse de s’intensifier puisque selon les informations de L’Equipe, Stuttgart serait désormais entré dans la danse. Le club allemand aurait récemment présenté son projet sportif au clan Jangeal et entend bien se positionner sérieusement dans ce dossier très convoité. Stuttgart voit dans le jeune Parisien un profil capable de s’intégrer rapidement dans sa politique de développement des jeunes talents. L’intérêt de ce troisième prétendant transforme désormais la situation en véritable course à trois, où l’Allemagne apparaît clairement comme la destination la plus probable pour le titi du PSG. La Bundesliga confirme ainsi son appétit pour les talents du centre de formation parisien.

Car ces dernières années, l’axe entre le PSG et la Bundesliga a souvent servi de tremplin à plusieurs jeunes Parisiens. Des joueurs comme Christopher Nkunku au RB Leipzig, Moussa Diaby au Bayer Leverkusen ou encore Tanguy Kouassi au Bayern Munich ont choisi l’Allemagne pour lancer leur carrière au plus haut niveau. Plus récemment, El Chadaille Bitshiabu a, lui aussi, pris la direction de Leipzig, confirmant l’attractivité du championnat allemand pour les jeunes formés à Paris. Le dossier Jangeal s’inscrit dans une tendance déjà bien installée à laquelle on peut aussi ajouter Xavi Simons à Leipzig ou encore Hugo Ekitike et Junior Dina Ebimbe à Francfort. Pendant que le PSG gère d’autres cas sensibles au sein de son vivier, comme ceux d’Ibrahim Mbaye ou de Senny Mayulu, la concurrence étrangère continue de se servir directement à la source.