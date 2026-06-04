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Rodri esquive une question sur son avenir au Real Madrid

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Rodri @Maxppp

C’est une course aux enchères entre Florentino Perez et Enrique Riquelme dans la course à la présidence du Real Madrid. Les candidats, pour draguer les socios, promettent des recrues en cas de nomination. Et Enrique Riquelme avait notamment annoncé publiquement, qu’en cas de victoire, Erling Haaland et Rodri débarqueraient à la Casa Blanca.

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Présent en conférence de presse avec la Roja, le milieu espagnol Rodri a été interrogé sur le sujet. Et il a botté en touche.« Ai-je un accord avec Enrique Riquelme pour rejoindre le Real Madrid ? Je suis ici pour parler de la Coupe du monde. Tout ce qui concerne mon avenir devra attendre après la Coupe du monde »».

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