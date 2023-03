PSG : la grosse mise au point de Christophe Galtier sur l’avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les saisons s’enchaînent au Paris Saint-Germain et semblent se répéter au fil des années : des débuts de saison tonitruant en championnat et en Ligue des Champions, des mercatos hivernaux parfois douteux et derrière, une désillusion en Ligue des Champions durant la seconde partie d’exercice. Ce scénario s’est confirmé ce mercredi avec l’élimination en huitième de finale de C1, la deuxième de rang, après deux défaites face au Bayern Munich (3-0 aux scores cumulés).

De quoi briser les espoirs, à chaque année, de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour les supporters du club de la capitale, mais aussi celui d’un certain Kylian Mbappé, pas loin de rejoindre le Real Madrid l’été dernier avant de prolonger son contrat jusqu’en 2025. En zone mixte après le deuxième revers à Munich, le Parisien est néanmoins resté évasif sur son avenir : « non, non non, je suis tranquille. La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra. »

À lire

Le PSG donne des nouvelles de Neymar

Galtier ne veut pas convaincre Mbappé

Une déclaration qui a fait du bruit de l’autre côté des Pyrénées, puisqu’il n’en fallait pas moins à la presse espagnole pour imaginer un nouveau feuilleton Mbappé-Real Madrid pour cet été, le Bondynois étant sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 (option de prolongation d’un an incluse). Interrogé en conférence de presse avant d’aller affronter Brest, son entraîneur, Christophe Galtier a tenu à répondre à la déclaration d’avant-match de son numéro 7, confirmant son professionnalisme au sein de l’équipe.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas à chercher à convaincre Kylian Mbappé, a-t-il déclaré face aux journalistes avant le déplacement en Bretagne. N’importe quel joueur aurait été dans le même état. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il le montre à chaque match et il a une grande détermination à réussir et à amener le club le plus haut possible.» L’objectif est le même pour les deux hommes : finir la saison en beauté avec un onzième sacre en Ligue 1, un nouveau record dans l’histoire de la compétition. Une envie commune, jusqu’en juin en tout cas…