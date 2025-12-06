Soutenu par l’Atlético et Lens, le Sardarapat FC lance une campagne de maillots originale

Le Sardarapat FC, club arménien fondé en 2021 par l’avocat de Griezmann, Sevan Karian, poursuit son ascension alors qu’il occupe la tête de la D2 arménienne après 17 journées. Pour marquer son identité, le club a lancé une campagne de maillots au style streetwear, pensée comme « un hommage vibrant à Armavir » et à l’identité arménienne. Le design s’inspire directement des matières locales : une teinte ocre issue du tuf, pierre emblématique de la région, et un beige rappelant les paysages arides d’Armavir. Le résultat, selon le club, ce sont « deux maillots à l’identité forte, contemporaine et organique », mêlant héritage culturel et modernité. Cette initiative reflète aussi les ambitions du club, soutenu sportivement et financièrement par la diaspora ainsi que par deux alliés de poids : le RC Lens et l’Atlético de Madrid.

Le Sardarapat FC met également en avant sa structure de formation en plein essor : près de 500 jeunes, 23 équipes et une quarantaine d’encadrants, le tout appuyé par des partenariats techniques avec Lens et l’Atlético, permettant « échanges d’expertises, formations et immersions » pour les talents arméniens. Le club cherche à s’ancrer dans la mémoire collective avec une devise forte, « Né dans la Victoire », mise en avant sur ses nouveaux maillots. Dans le dos, une inscription « Born in Victory » et un drapeau arménien font référence au monument de Sardarapat, symbole de résistance et de résilience. Pour le club, ces maillots ne véhiculent pas seulement des couleurs : ils portent une histoire, celle d’un peuple « qui s’est relevé pour exister encore ».