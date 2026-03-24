L’Atlético charge l’arbitrage du derby face au Real Madrid

L’Atlético l’a très mauvaise. Deux jours après son revers sur le terrain du Santiago Bernabéu face au Real Madrid en Liga (3-2), le club colchonero vient de publier un thread sur toutes les décisions arbitrales allant à l’avantage du club merengue, selon lui. « Après deux jours durant lesquels la machine médiatique a mis l’accent sur une action qui a été confirmée aujourd’hui, une question nous vient à l’esprit : Comment un derby peut-il se terminer avec seulement deux fautes ? Nous vous le détaillons dans notre "Temps de Révision" », ont notamment inscrit les Rojiblancos en description de ces publications.

La suite après cette publicité

Dans ce thread, six actions sont notamment ciblées : un contact entre Dani Carvajal et Giuliano Simeone, Vinicius Junior qui se jette dans la surface sans avoir été touché par Robin Le Normand, le tacle appuyé de Carvajal sur Marcos Llorente (sorti sur blessure) dans la surface, un contact entre Lookman et Rudiger, une faute de Valverde sur Griezmann et un tacle de Cardoso sur Pitarch.