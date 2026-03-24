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Liga

L’Atlético charge l’arbitrage du derby face au Real Madrid

Par Kevin Massampu
1 min.
Diego Simeone se creuse la tête. @Maxppp
Real Madrid 3-2 Atlético

L’Atlético l’a très mauvaise. Deux jours après son revers sur le terrain du Santiago Bernabéu face au Real Madrid en Liga (3-2), le club colchonero vient de publier un thread sur toutes les décisions arbitrales allant à l’avantage du club merengue, selon lui. « Après deux jours durant lesquels la machine médiatique a mis l’accent sur une action qui a été confirmée aujourd’hui, une question nous vient à l’esprit : Comment un derby peut-il se terminer avec seulement deux fautes ? Nous vous le détaillons dans notre "Temps de Révision" », ont notamment inscrit les Rojiblancos en description de ces publications.

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Atlético de Madrid
Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda:

¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’:
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Dans ce thread, six actions sont notamment ciblées : un contact entre Dani Carvajal et Giuliano Simeone, Vinicius Junior qui se jette dans la surface sans avoir été touché par Robin Le Normand, le tacle appuyé de Carvajal sur Marcos Llorente (sorti sur blessure) dans la surface, un contact entre Lookman et Rudiger, une faute de Valverde sur Griezmann et un tacle de Cardoso sur Pitarch.

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