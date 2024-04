PSG-Barça : l’avis tranché de Danilo Pereira sur le favori du match

Demain, le PSG joue une partie de sa saison à domicile face au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des Champions. Face aux Catalans, avec qui le club de la capitale partage une histoire tumultueuse, l’objectif sera forcément de se qualifier pour le dernier carré de la C1. Mais alors que les avis divergent sur le favori de cette double confrontation, Danilo Pereira a un avis tranché sur cette question.

En effet, selon le joueur portugais, aucune équipe n’est favorite à ce stade de la compétition comme il l’a confié en conférence de presse ce mardi : «les favoris, je pense qu’en quarts de finale de Ligue des Champions, on ne doit pas dire si le PSG ou Barcelone sont favoris. Ce sont deux équipes costaudes au niveau mondial. Barcelone avec 5 Ligues des Champions, on peut dire que ce sont eux les favoris. C’est éliminatoire, les favoris, ça ne compte pas. On le voit le jour du match.»

