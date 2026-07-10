L’Ajax résilie le contrat de Branco Van den Boomen

Branco Van den Boomen et l’Ajax Amsterdam, c’est fini. Arrivé au sein du club néerlandais à l’été 2023 après la fin de son contrat à Toulouse, le milieu de 30 ans a trouvé un accord avec son club pour mettre fin à son contrat, ce vendredi. En trois saisons chez les Ajacides, il aura disputé 56 rencontres, lors de sa seconde expérience au club après sa formation (2011-2014).

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Ajax and Branco van den Boomen have reached an agreement to terminate the midfielder’s contract by mutual consent. His deal with Ajax had been due to run until June 30, 2027.



All the best, Branco! 👊 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 10, 2026

La saison dernière, il n’avait disputé aucune rencontre d’Eredivisie lors de la première partie de saison, avant d’être envoyé en prêt à Angers, lors du mercato hivernal. « Ajax et Branco van den Boomen sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat du milieu de terrain d’un commun accord. Son contrat avec l’Ajax devait courir jusqu’au 30 juin 2027 », a officialisé l’Ajax.