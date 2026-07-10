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L’Ajax résilie le contrat de Branco Van den Boomen

Par Kevin Massampu
1 min.
Branco van den Boomen @Maxppp

Branco Van den Boomen et l’Ajax Amsterdam, c’est fini. Arrivé au sein du club néerlandais à l’été 2023 après la fin de son contrat à Toulouse, le milieu de 30 ans a trouvé un accord avec son club pour mettre fin à son contrat, ce vendredi. En trois saisons chez les Ajacides, il aura disputé 56 rencontres, lors de sa seconde expérience au club après sa formation (2011-2014). 

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La saison dernière, il n’avait disputé aucune rencontre d’Eredivisie lors de la première partie de saison, avant d’être envoyé en prêt à Angers, lors du mercato hivernal. « Ajax et Branco van den Boomen sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat du milieu de terrain d’un commun accord. Son contrat avec l’Ajax devait courir jusqu’au 30 juin 2027 », a officialisé l’Ajax.

Pub. le - MAJ le
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