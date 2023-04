OM-Auxerre : le bel hommage de Pau López à Dimitri Payet

Déterminant lors du succès étriqué de l’OM face à Auxerre ce dimanche soir au Stade Vélodrome (2-1), Pau López n’a pas souhaité s’attirer la lumière. Interrogé au micro du diffuseur Prime Video après la rencontre, le portier espagnol a préféré saluer la performance de son capitaine Dimitri Payet, qui a changé le cours de la rencontre selon lui.

«Je pense qu’on a très bien joué, on a eu de la chance, mais on a mérité de gagner cette rencontre. Mattéo et notre capitaine Dim ont changé le match. On doit dire quelque chose pour lui, parce qu’il a encore montré que c’était notre leader. Pour nous, c’est un joueur très important, a insisté le gardien marseillais, avant de rebondir sur sa performance. Oui, c’est vrai, je pense que j’ai fait une meilleure saison que l’an dernier, j’ai la confiance du club. En arrivant ici, je savais que ce serait difficile avec la légende Mandanda, mais Steve a fait beaucoup pour moi. Je profite toujours de jouer ici. Le titre ? Je pense qu’on doit regarder derrière, on va jouer le match le plus important de la saison la semaine prochaine.»

