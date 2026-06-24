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Coupe du Monde

CdM 2026, Haïti : le missile sublime d’Isidor face au Maroc

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Wilson Isidor (Haïti) @Maxppp
Maroc 4-2 Haïti
winamax
1 1.19 N 7.25 2 12.5 bonus 100€

À la mi-temps de ce match entre le Maroc et Haïti, les Lions de l’Atlas sont pour le moment accrochés par une vaillante équipe haïtienne (2-2). Les coéquipiers de Wilson Isidor ont même mené deux fois dans cette rencontre.

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Après le premier but donné à Yassine Bounou sur un CSC, Achraf Hakimi avait fini par égaliser. Mais dans la foulée, Wilson Isidor a redonné l’avantage aux siens d’un véritable missile dans la lucarne, d’un Bounou qui n’a rien pu faire. Heureusement pour le Maroc, Saibari a inscrit le but égalisateur quelques minutes plus tard.

Pub. le - MAJ le
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