OM : l'objectif de fin de saison de Jorge Sampaoli

L'Olympique de Marseille réalise pour l'instant une bonne saison mais cela reste encore à confirmer sur cette fin d'exercice, avec la possibilité de vibrer sur la scène européenne et d'aller chercher une seconde place en championnat. Interrogé par Samir Nasri, Jorge Sampaoli, l'entraineur argentin de l'OM a dévoilé ses objectifs à l'ancien petit Prince de Marseille.

Et l'ancien sélectionneur du Chili souhaite le meilleur pour son équipe :« je veux me qualifier pour la Champions League. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de la ville, sinon je ne serai pas heureux. Pour ça on a besoin d'une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une Coupe d'Europe.»