Equipe de France : l’avertissement d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé

Longtemps considéré comme l’un des cadres de l’équipe de France, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Sacré Ballon d’Or après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain l’année dernière, l’ailier de 29 ans a récidivé cette saison avec le club de la capitale en remportant une nouvelle Ligue des champions. L’ancien du Barça s’est montré encore décisif et d’une maturité folle lors des moments importants. Il a logiquement vu son statut évoluer chez les Bleus. Plus influent dans le vestiaire, davantage écouté au sein du groupe et désormais considéré comme l’un des leaders naturels de la sélection, le natif de Vernon n’hésite plus à faire entendre sa voix.

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Il faut dire que le contexte a changé. Ces dernières années, Kylian Mbappé a incarné presque à lui seul le visage de cette équipe de France, encore plus après la retraite de Griezmann, Lloris et le déclin sportif de Paul Pogba. Capitaine, superstar et référence offensive des Bleus, l’attaquant du Real Madrid conserve évidemment un poids immense dans le vestiaire. Mais la montée en puissance de certains cadres, à commencer par Dembélé, permet aussi de faire passer des messages. D’autant que l’ancien joueur de Dortmund est dans la meilleure période de sa carrière, aussi bien sur le plan sportif que dans son leadership.

Dembélé veut que Mbappe s’implique défensivement

Mbappé et Dembélé entretiennent une relation privilégiée depuis plusieurs années en équipe de France. Complices en sélection comme en dehors, les deux internationaux français se connaissent parfaitement et n’ont jamais hésité à se dire les choses. C’est justement dans ce contexte de confiance mutuelle qu’Ousmane Dembélé aurait récemment tenu un discours très clair à son capitaine. Selon les informations de L’Équipe, le nouveau Ballon d’Or n’a pas hésité ces dernières semaines à faire passer un message à Kylian Mbappé.

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L’ailier parisien estime que son coéquipier devra fournir davantage d’efforts défensifs sous le maillot bleu qu’il ne peut le faire en club afin de s’inscrire pleinement dans la dynamique collective mise en place par Didier Deschamps. Toujours selon le quotidien, ce message a parfois été transmis sur le ton de l’humour, parfois avec davantage de sérieux pour se faire comprendre. Une manière pour Dembélé de rappeler les exigences du groupe France et l’importance du sacrifice collectif, devenu l’un des marqueurs forts du Français avec Luis Enrique au PSG. Un avertissement qui a forcément pour but de tirer le groupe vers le haut.