Euro 2024 : l’UEFA encourage les sélections à ne pas utiliser l’avion entre les rencontres

L’UEFA compte bien renforcer un peu plus son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Alors que les éliminatoires pour le prochain championnat d’Europe qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 ont d’ores et déjà débuté, l’instance dirigeante du football européen a encouragé les futures équipes qualifiées pour l’événement de ne pas prendre l’avion entre les matchs.

La suite après cette publicité

À travers cette annonce, l’UEFA s’engage à faire en sorte que le tournoi l’été prochain soit "le championnat d’Europe le plus durable de tous les temps. Ainsi, les matchs comptant pour la phase de poules ont été régionalisés de sorte à encourager les moyens de transport terrestre pour effectuer les déplacements aux quatre coins de l’Allemagne. « C’est notre chance de montrer l’exemple en organisant le tournoi selon les normes de durabilité les plus élevées », a indiqué la directrice de la durabilité sociale et environnementale de l’UEFA, Michel Uva, des propos rapportés par The Athletic. À noter que l’instance encourage aussi les supporters à être plus soucieux de leur impact sur l’environnement. Dans cette perspective, les fans des différentes sélections nationales se verront offrir des réductions sur les longs trajets en train.

À lire

Amical : Liverpool s’offre Karlsruhe