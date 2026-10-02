Real Madrid, Espagne : la soirée historique du phénomène Carlos Espí

Carlos Espí s’est offert une soirée qui pourrait compter dans sa jeune carrière. Ce jeudi soir, avec l’Espagne U21 face à Saint-Marin, l’attaquant du Real Madrid a, en effet, signé un retentissant quadruplé dans la victoire 13-0 de la Roja. Titulaire pour la première fois avec les Espoirs, Espí a également délivré deux passes décisives. A noter d’ailleurs que le premier but espagnol, inscrit à la 34e minute, lui avait initialement été attribué avant d’être considéré comme un but contre son camp de Gabriele Montali. Qu’importe. Espí a ensuite pris les choses en main, trouvant quatre fois le chemin des filets pour conclure une prestation particulièrement remarquée. Une performance XXL, certes réalisée face à un adversaire largement inférieur, mais qui vient confirmer l’efficacité du jeune Madrilène.

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Et pour cause. Cette démonstration intervient à un moment particulièrement intéressant pour Espí. Arrivé au Real Madrid avec le statut de jeune avant-centre appelé à progresser dans l’ombre des stars, il a finalement profité de cette trêve internationale pour faire parler de lui. De son côté, le club madrilène a lui-même mis en avant son exploit, alors que la concurrence est particulièrement relevée autour de Vinicius, Güler, Bellingham, Endrick et surtout Kylian Mbappé. Auteur de 26 petites minutes de jeu en 5 apparitions toutes compétitions confondues, Espí s’est donc offert une exposition nouvelle à quelques jours de la reprise du championnat.

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Le remplaçant idoine de Mbappé ?

Car le contexte madrilène pourrait justement lui ouvrir une fenêtre. Touché au genou gauche avec l’équipe de France, Mbappé récupère actuellement - entre Paris et Madrid - d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, selon le diagnostic officiel communiqué par le Real Madrid. Si les Merengues n’ont pas annoncé de durée d’indisponibilité précise, le capitaine des Bleus a bien quitté le rassemblement des Bleus et reste incertain pour la réception de Villarreal, programmée le 10 octobre prochain. En cas de forfait, plusieurs options seraient alors envisageables pour José Mourinho.

Carlos Espí anota su doblete particular.



¡Y pone el séptimo en el marcador!



🇸🇲 0-7 🇪🇸 | 52'



📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/eVowH3rMhU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 1, 2026

Dès lors, si le repositionnement de Bellingham en pointe semble être l’option privilégiée, une formule avec Güler derrière l’attaquant est également évoquée et Carlos Espí pourrait alors en profiter. Alors oui, il est évidemment prématuré de considérer le gamin de Tavernes de la Valldigna comme un titulaire en puissance dans les rangs de la Casa Blanca mais son récital avec l’Espagne U21 tombe, quoi qu’il en soit, au meilleur moment. Avec quatre buts et deux passes décisives en une soirée, au moment où la présence de Mbappé est incertaine, Carlos Espí - appelé avec les A après le forfait de Ferran Torres - vient, en effet, de rappeler à l’actuel 4e de Liga qu’il dispose d’une arme précieuse pour compenser une éventuelle absence prolongée de Kylian Mbappé.