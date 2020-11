Serie A : un grand Ibrahimovic permet à l'AC Milan de s'imposer à Naples

Pour le compte de la 8e journée de Serie A, Naples recevait sur sa pelouse l’AC Milan dans un match ô combien important pour les deux équipes. En l’emportant, les Rossonero pouvaient ainsi reprendre la tête du championnat, à l’inverse de Napolitains qui ne pouvaient que prétendre à une troisième place en cas de victoire. Mais rapidement dans ce match, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic prenaient l’ascendant et obligeaient Meret à s’employer à deux reprises devant Rebic puis Calhanoglu (9e, 10e). Une excellente entame de match récompensée à la 20e minute de jeu par une nouvelle réalisation d’Ibrahimovic que rien ne semble pouvoir arrêter malgré ses 39 ans. Le Suédois était la réception d’un bon centre de Hernandez et trompait le portier napolitain d’un coup de tête à bout pourtant. Les joueurs de Gattuso tentaient de réagir mais Mertens, puis Di Lorenzo manquaient de peu l'opportunité de réduire l’écart (27e, 28e).

Politano s’essayait à son tour mais Donnarumma sortait le grand jeu (29e). Au retour des vestiaires, le géant suédois voyait une nouvelle fois double sur ce centre de Rebic qu’il propulsait dans la lucarne droite du gardien, faisant ainsi grimper son compteur but à dix réalisations en six matches de Serie A disputés. Ce dernier pensait même s’offrir un triplé à l’heure de jeu mais l’arbitre le refroidissait en signalant une position de hors-jeu. L’occasion pour Mertens de redonner un peu d’espoir aux siens deux minutes plus tard en réduisant la marque d’une belle frappe qui laissait le portier italien impuissant (63e). Le Napoli tentait d’aller chercher le point du nul mais rien n’y faisait. Jens Petter Hauge y allait de son but dans les dernières secondes et scellait le sort du match. Zlatan Ibrahimovic et le Milan finissaient par s’imposer trois buts à un, dix ans après leur dernière victoire en terres napolitaines, et débuteront la prochaine journée du Calcio en tête du classement.