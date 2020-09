FC Barcelone : Miralem Pjanic évoque l'apport de Ronald Koeman

Arrivé le mois dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman a vécu des débuts pour le moins compliqué au sein de l’équipe catalane. Perturbé par les envies de départ de Lionel Messi et consorts, le tacticien néerlandais a finalement vu rester la Pulga à l’inverse d’autres joueurs non désirés par l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, à savoir Rakitic, Arthur, Nelson Semedo, Arturo Vidal et le dernier en date, Luis Suarez. Un dégraissage intensif qui pourrait permettre d'entrevoir les arrivées de potentielles recrues souhaitées par le Néerlandais. Memphis Depay en est le parfait exemple. Mais entre temps, les Culés ont eu la chance de s’attacher les services de Miralem Pjanic pour près de 60 M€.

S’il n’a pour le moment pas disputé la moindre rencontre officielle sous le maillot catalan, le milieu de terrain bosnien de 30 ans a, dans un entretien accordé à Sport, apporté son soutien à son entraîneur avec qui tout se passe déjà pour le mieux. «On a de bonnes sensations. Nous travaillons beaucoup. Nous essayons de nous adapter à ses idées et de les appliquer sur le terrain. Nous travaillons très dur, ce qui semble avoir beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Les entraînements sont difficiles. Il faut maintenant prouver sur le terrain, lors du premier match. Commencer à gagner nous donnerait beaucoup de confiance.»